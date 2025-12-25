Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta kan donduran bir olay meydana geldi. Kilimli ilçesinde emekli maden işçisi Yusuf Ü., boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini tüfekle vurarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kan donduran olay, dün Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy'de meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, emekli maden işçisi Yusuf Ü., hasta ziyaretinden dönen boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç (64) ile evlerine giderken karşılaştı.

"ŞİMDİ KONUŞ" DİYE BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ

Aracından aldığı av tüfeğini anne ve kıza doğrultan Yusuf Ü., iddiaya göre "Şimdi konuş" diye bağırarak tetiğe bastı. Kaçmaya çalışan anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından aracıyla kaçan ancak jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ve yol kapatma uygulamaları sonucu kıskıvrak yakalanan Yusuf Ü.'nün jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Geceyi nezarethanede geçiren katil zanlısı, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

TUTUKLANDI

Zanlı, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. "Kasten öldürme" suçlamasıyla ifadesi alınan zanlı Yusuf Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.