Boşanma aşamasındaki eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi

Adana'da G.G. (33) adlı kadının işlettiği gelinlikçi mağazası, kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı. İş yeri kundaklanan G.G.'nin olaydan sorumlu tutarak şikayetçi olduğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. (38), jandarma tarafından gözaltına alındı.

GELİNLİK VE ABİYELER ZARAR GÖRDÜ

Olay, Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. G.G.'nin işlettiği gelinlikçi mağazası, çalışanı içerideyken kimliği belirsiz şüpheli tarafından benzin dökülerek yakıldı.





Boşanmak isteyen eşinin gelinlikçi dükkanını ateşe verdi | Video





Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, mağazadaki gelinlik ve abiyeler zarar gördü.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mağdur kadın G.G., olaydan sorumlu tuttuğu boşanma aşamasındaki eşi A.G. hakkında şikayetçi oldu. Jandarma, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli A.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.