Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini katletmişti: Komşular dehşet anlarını anlattı! “Pusu kurup öldürmüş”

PUSU KURUP BEKLEMİŞ

Olayın gerçekleştiği adreste ikamet eden komşular SABAH'a konuştu. Emre Laçinkayan'ın sevgilisinin olduğunu bilmediklerini ifade eden komşular, "Handan Özata burada sevgilisiyle birlikte yaşıyormuş. Eski eşiyle resmiyette ayrılmamışlar.