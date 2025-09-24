Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini katletmişti: Komşular dehşet anlarını anlattı! “Pusu kurup öldürmüş”

Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Handan Özata (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Burhan Özata'nın, evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya'ya haber verdi. Laçinkaya ile Özata, arasında apartman garajında tartışma çıktı. Burhan Özata, kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
SABIKASI KABARIK ÇIKTI
Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Burhan Özata'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özata'nın 6 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.