Giriş Tarihi: 24.9.2025 17:18 Son Güncelleme: 24.9.2025 17:53

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini katletmişti: Komşular dehşet anlarını anlattı! “Pusu kurup öldürmüş”

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 31 yaşındaki Burhan Özata, boşanma aşamasında olduğu eşi Handan Özata'nın sevgilisi 28 yaşındaki Emre Laçinkaya'yı çıkan tartışma sonrası 6 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Öte yandan Burhan Özata, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, komşular yaşanan dehşet olay hakkında SABAH’a konuştu. “Pusu kurup öldürmüş”

Hatice Sena UYANER Yaşam
Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Handan Özata (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Burhan Özata'nın, evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya'ya haber verdi. Laçinkaya ile Özata, arasında apartman garajında tartışma çıktı. Burhan Özata, kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Burhan Özata'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özata'nın 6 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

PUSU KURUP BEKLEMİŞ

Olayın gerçekleştiği adreste ikamet eden komşular SABAH'a konuştu. Emre Laçinkayan'ın sevgilisinin olduğunu bilmediklerini ifade eden komşular, "Handan Özata burada sevgilisiyle birlikte yaşıyormuş. Eski eşiyle resmiyette ayrılmamışlar.

Eski eşi pusu kurup sevgilisini öldürmüş. Biz burada sevgilisiyle oturduğunu bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

