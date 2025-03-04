Boşanma aşamasındaki karısına otomobille çarptı

İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Kaleiçi Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Gamze D. ile boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan Kerem D., kurala uymayarak aracıyla eşinin bulunduğu yere geldi. Hızla alana giriş yapan adam daha sonra geri manevra yaparak kadına sert bir şekilde çarptı. Olaydan şans eseri yaralı olarak kurtulan kadın, eşinden şikâyetçi oldu. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kerem D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ONU GÖRMEDİM'

İfadesi alınan şüpheli Kerem D., "Eşim ile boşanma aşamasındayım. 3 çocuğumuzun geçici velayeti şahsıma, ortak ikametimizin kullanımı eşime bırakıldı. Çocuklarımdan biri sağlık sorunları yaşıyor. Sürekli kullandığı solunum cihazı Gamze'de kalmıştı. Cihazı istedim, o da beni kapalı pazar yerine çağırdı. Babam ve oğlumla söz konusu yere gelerek cihazı aldım. Daha sonra konuşmak istedim ama kabul etmedi. Aracımın yanından gitti. Manevra yaparken aracım arkadaki çöp konteynerine çarptı. Hızlı değildim. Onu kesinlikle görmedim" dedi. Olayda yaralanan kadın ise, "Kerem D. hakkında önleyici tedbir talebim var. Olay günü pazar yolu üzerinde yürüyordum. Kerem araçla yanımdan geçti. Yoluma devam ederken aracı geriye doğru hızlı bir şekilde sürdü. Çöp konteyneri ve araç arasında ezilmeme sebep oldu. Araç bana çarptığı sırada havaya sıçradım. Ardından yere düştüm. Sol omzumda ağrı hissettim. Sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırıldım. Bu şahıstan şikâyetçiyim" şeklinde konuştu.