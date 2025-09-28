Boşanmak istedi, canından oldu

Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi 41147 Nolu Sokakta meydana gelen olayda 8 yıllık eşinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi 24 yaşındaki İpek Kurt, ağabeyinin evine gitti. İddiaya göre karısını geri getirmek için eve giden 30 yaşındaki Sait Kurt, tartıştığı karısına pompalı tüfekle ateş açarak yaraladıktan sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Sait Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki İpek Kurt ambulansla kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesine yaşamını yitirdi. Olayda yaşamını yitiren karı kocanın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.