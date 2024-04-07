Boşanmak istemeyen eşine kurşun yağdırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki İsmail Yılmaz, boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, ardından ise kendini vurdu. Ağır yaralanan kadın ile koca hastanede tedavi altına alındı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İsmail Yılmaz (70), bir yıldır ayrı yaşadığı ve boşanmak istemeyen 43 yaşındaki eşi Yıldız Yılmaz'a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yıldız Yılmaz olay yerine gelen acil servis ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesine ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan İsmail Yılmaz, tekrar gittiği evinin ikinci katındaki pencerede başına silah dayadı. Yılmaz, kendisini ikna etmeye çalışan polislere 'ben bu yaştan sonra hapis yatamam' diyerek silahıyla havaya ateş etmeye başladı. Ardından ise kendini vurdu. Yılmaz tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.