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Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:39 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:39

Bosna Hersek Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Bosna Hersek'e Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Bosna Hersek’in konum olarak Türkiye’ye yakın olması, Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Peki, Bosna Hersek vize istiyor mu? Türkiye’den Bosna Hersek’e gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Bosna Hersek Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Bosna Hersek’e Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Bosna Hersek vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Bosna Hersek'e gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Bosna Hersek Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması, ikili ilişkilerin olması ve birçok kültürel zenginliğinin bulunması da buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Bosna Hersek vize istiyor mu, Türkiye'den Bosna Hersek'e gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bosna Hersek Vize İstiyor Mu?

Bosna Hersek ülkemizden vize istemeyen bazı ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak Bosna Hersek'e ziyarette bulunmak için pasaport zorunluluğu vardır. Vatandaşlarımızın Pasaportu varsa kimliğiyle beraber vizesiz Bosna Hersek'e girmesi mümkündür ve 90 gün konaklama hakkına sahiptirler. Fakat 90 günü geçen konaklama koşullarında vatandaşların vize alma zorunluluğu bulunmaktadır. Vize işlemleri Bosna Hersek Konsolosluğundan yapılmaktadır.

Bosna Hersek sınır kapısında istenen ve incelenen belgeler ile ülkeye girişte bir problemle karşılaşılmamaktadır. Bu istenen evraklar arasında vize bulunmamaktadır. Yani umumi, hizmet, diplomatik, hususi pasaport gözetmeksizin vatandaşlarımız sadece kimlikleriyle ve pasaportlarıyla Bosna Hersek'e girebilmektedir. Ancak pasaportların en fazla 6 aylık olması gerekmektedir.

Bosna Hersek Pasaport İstiyor Mu?

Bosna Hersek'i ziyaret edecek vatandaşların vize zorunluluğu bulunmamaktadır ancak ülkeye giriş için pasaport olma zorunluluğu bulunmaktadır. Ülkeye pasaportsuz bir giriş söz konusu değildir. Bu yüzden ziyarette bulunacak vatandaşların pasaportlarını yanlarına almaları gerekmektedir.

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Bosna Hersek Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Bosna Hersek'e Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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