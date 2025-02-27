Bosna’da Türk hafızların sesi yankılanacak

Avrupa'da ramazanın manevi atmosferinin en çok hissedildiği ülkelerden olan Bosna Hersek'te Türkiye'den görevlendirilen 24 din görevlisi hafız, farklı şehirlerde Kuran-ı Kerim tilavetinin yanı sıra teravih namazı kıldıracak ve iftar organizasyonlarında görev alacak. Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Bosna Hersek'te ramazan boyunca yüzyıllardır süren gelenekler yaşatılmaya devam ediyor. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), ramazan boyunca Bosna Hersek'te birçok hizmet yapacağını belirtti. Güvenç, başta başkent Saraybosna olmak üzere Gorajde, Banja Luka, Mostar gibi birçok şehirde Bosna Hersek İslam Birliği ile iftar organizasyonları düzenleyeceklerini dile getirdi.