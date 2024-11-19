Bosna’da Türk Turistlere Yeni Destinasyon: Tuzla

Tuzla Kantonu Turizm Birliği'nin kantondaki diğer turizm kuruluşları ve USAID iş birliğinde 16-19 Kasım'da düzenlediği organizasyona Türkiye'den 13 tur operatörü katıldı.

Kısa bir süre önce İstanbul'dan Tuzla'ya uçak seferlerine başlayan Pegasus hava yolu şirketi ile Tuzla'ya gelen tur operatörlerini havalimanında Tuzla Kantonu Turizm Bakanı Denis Beçiroviç, Havalimanı Müdürü Cevad Halilagiç, Tuzla Kantonu Turizm Birliği Müdürü Miralem Meşkoviç karşıladı.

Tuzla Kantonu başta olmak üzere Bosna Hersek'i Türkiye'den gelen turistler için daha cazip bir destinasyon olarak sunmak, karşılıklı iş birliğini geliştirmek ve turizm ile doğrudan havayolu güzergahlarının geliştirilmesi için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla düzenlenen fam trip organizasyonu kapsamında, tur operatörleri, üç günlük konaklama süresi boyunca Tuzla Kantonu'nun zengin sunumunu deneyimleme ve B2B toplantılar gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

Düzenlenen çalışma yemeğine Tuzla Kantonu Turizm Bakanı Beçiroviç'in yanı sıra bölgenin önemli şehirlerinden Srebrenik'in Belediye Başkanı Adnan Biyeliç de katıldı.

Srebrenik'in Türkiye'de daha fazla tanınmasını dilediğini söyleyen Biyeliç, "Türkiye'den tur operatörlerinin Tuzla Kantonu'na ve Srebrenik'e gelişi bizim şehrimiz için çok önemli. Zira bir kral şehri olan Srebrenik'in Türkiye'de yeterince tanıtımının yapılmadığını düşünüyorum. Bu gezinin, şehrimiz ve tüm Tuzla Kantonu için harika bir fırsat olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tanıtım gezisinin organizatörlerinden biri olan Bülent Biçer de İstanbul'dan Tuzla şehrine doğrudan uçuşların, turizmin gelişimi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uçuş sayısının artması, turizme yapılan yatırımlar için kilit öneme sahip. Bizim amacımız, Tuzla'yı en iyi hak ettiği şekilde tanıtmak." dedi.

Turizm Bakanı Beçiroviç ise Tuzla'nın artık daha önce hiç olmadığı kadar Türkiye'ye yakın olduğunu belirterek, bunun doğrudan uçak seferleri sayesinde gerçekleştiğini ve bu tanıtım gezisinin Türkiye ile Tuzla arasındaki turistik bağların güçlenmesinin ilk adımı olduğunu dile getirdi.

Beçiroviç, bu organizasyonun uzun vadede doğrudan uçuşların sayısını artırmayı ve yeni turizm rotalarının gelişmesini amaçladığını vurgulayarak, bu kapsamda Tuzla Kantonu'nu ziyaret edecek Türk turistlerin sayısının da artacağını ifade etti.

Pegasus hava yolu şirketinin temsilcisi Aylin Turan da Tuzla şehrinin Türk turistlerin için yeni bir destinasyon olduğunu kaydederek, "Buraya gelişimiz, buranın güzelliklerini keşfetmek için bir fırsat. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, hem ekonomik hem de turistik açıdan muhteşem. Bir hava yolu şirketi olarak Türkiye ile Bosna Hersek arasında doğrudan bir bağ olmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Tur operatörleri hayran kaldı

Türkiye'den gelen tur operatörlerinden İkram Tur'dan Mahmut Zübeyir Çetin, Tuzla şehrinin tarihi, doğası ve sıcaklığı ile gelecekte bölgeye gerçekleştirecekleri turlar için harika bir destinasyon olduğunu söyledi.

İnci DMC isimli turizm şirketinden Abdullah Karakurt da Tuzla'ya hayran kaldığını belirterek, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan dönemine ait mimari yapıları ile Tuzla şehrinin benzersiz bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Fam trip organizasyonuna Türkiye'nin önde gelen Pronto, Touristica, Vay Tur, İnci DMC, Ottoman, Lady Travel, Oyak Tur, Setur, Meis Tur, İzdoğa, Kazdağı Turizm, İkram Tur, Basın, Devim Tours ve Pegasus hava yolu şirketi temsilcileri katıldı.

Katılımcılar üç gün boyunca kültürel ve tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve eşsiz yerel turistik mekanları ziyaret ettiği gibi bölgenin geleneksel yemeklerinin ve spesiyalitelerinin tadına bakma imkanı da buldu.

Uçuşlar artıyor

AJet hava yolu şirketi, Tuzla şehrine haftada bir uçuş gerçekleştirirken, Pegasus hava yolu şirketi ise yakın zamanda haftada bir kez olan uçuş sayısını ikiye çıkardı. Bu artan hava yolu bağlantısı, Türk turistlerin Tuzla ve civarındaki bölgeye gelişini kolaylaştıracak ve böylece turist ziyaretlerinin artmasına da katkıda bulunacak.

Bu gezi, özellikle iki ülkeyi birbirine bağlayan coğrafi, kültürel ve tarihi bağlar göz önüne alındığında, Bosna Hersek'in Türk turistler için cazip bir destinasyon olarak tanıtılması açısından büyük önem taşıyor.