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Giriş Tarihi: 29.7.2022 09:59 Son Güncelleme: 29.7.2022 09:59

Bostancı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bostancı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Bostancı Marmaray durağı nerede sorusu oldukça merak edilen ve araştırılan bir konu. Marmaray kullanarak İstanbul’da birçok yere rahatlıkla ulaşılabilir. Bostancı Marmaray durağı da en çok kullanılan duraklar arasında yer alıyor. Bu bakımdan Marmaray Bostancı istasyonu nerede, nasıl gidilir soruları oldukça merak ediliyor. Yol tarifi ile Marmaray Bostancı İstasyonu’na nasıl gidilir, sahile yakın mı sorularını sizler için araştırdık.

Bostancı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bostancı İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Bostancı Marmaray Durağı nerede sorusu birçok kişinin araştırdığı duraklardan biridir. Marmaray ile ulaşımın rahat olması duraklarının da bilinmesini önemli hale getiriyor. Bostancı Marmaray durağı ise en aktif çalışan duraklar arasında bulunuyor. Marmaray Bostancı İstasyonu nerede, nasıl gidilir soruları bu bakımdan internet üzerinde araştırılanlar arasında bulunuyor. Yol tarifi ile Marmaray Bostancı İstasyonu'na nasıl gidilir, sahile yakın mı sorularını yazımızda paylaştık.

Marmaray Bostancı İstasyonu Nerede?

Marmaray günümüzün önemli toplu taşıma araçları arasında yer alıyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde dahi kolaylıkla seyahat imkanları sunuyor olması tercih edilebilirliği üzerinde önemli faktörler arasında yer alıyor. Marmaray Bostancı durağına gidebilmek için belirli ulaşım araçlarını tercih edebilirsiniz.

  • Otobüs ile 10, 129T, 19D, 2 araçlarını kullanabilirsiniz.
  • Tren tercih edecekseniz Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı- Gebze) kullanabilirsiniz.
  • Metro ile M4 ulaşım sağlanabilir.
  • Minibüs ya da dolmuş ile seyahat edecekseniz D-36 dolmuşu, minibüste ise C-50 ve c-70 kullanabilirsiniz.
  • Vapur olarak ise Bostancı Adalar vapuruna binmeniz gerekiyor.

Bu ulaşım araçları ile kolaylıkla ulaşım sağlamanız mümkündür.

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Yol Tarifi İle Marmaray Bostancı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?

Marmaray Bostancı İstasyonu'na tren, otobüs, metro, minibüs, vapur gibi ulaşım araçları ile ulaşmak mümkündür. Aynı zamanda istasyon sahile yakın bir konumda bulunuyor. Sahile en yakın konumda olan duraklar bostancı 24 metre uzaklıktadır. Bir dakikalık yürüme mesafesindedir.

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Bostancı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Bostancı İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sahile Yakın Mı?
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