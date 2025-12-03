Haberler Yaşam Haberleri BOTAŞ'tan Türkiye'yi 10 kış boyunca ısıtacak LNG anlaşması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında Türkiye'nin 2028'den itibaren 10 kış boyunca gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyar metreküplük LNG anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya LNG Zirvesi'nde BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında imzalanan 6 milyar metreküplük LNG anlaşmasını açıkladı.

TÜRKİYE'Yİ 10 KIŞ BOYUNCA ISITACAK

Bakan Bayraktar X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünya LNG Zirvesi marjında, millî şirketimiz BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşmayı imza altına aldık.

Bu anlaşma, arz güvenliğimizi ve kaynak çeşitliliğimizi tahkim ederken, şirketler arasındaki enerji ortaklığını stratejik bir boyuta taşıyacaktır."

