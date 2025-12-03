BOTAŞ’tan Türkiye’yi 10 kış boyunca ısıtacak LNG anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya LNG Zirvesi'nde BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında imzalanan 6 milyar metreküplük LNG anlaşmasını açıkladı.
TÜRKİYE'Yİ 10 KIŞ BOYUNCA ISITACAK
Bakan Bayraktar X üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Dünya LNG Zirvesi marjında, millî şirketimiz BOTAŞ ile Alman enerji şirketi SEFE arasında 2028'den itibaren 10 kış dönemi boyunca toplam 6 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan uzun vadeli bir anlaşmayı imza altına aldık.
Bu anlaşma, arz güvenliğimizi ve kaynak çeşitliliğimizi tahkim ederken, şirketler arasındaki enerji ortaklığını stratejik bir boyuta taşıyacaktır."
