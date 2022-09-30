Bowling Nasıl Oynanır? Bowling Kaç Kişi ile Oynanır, Kuralları ve Terimleri Neler?

Kuralları bilindiğinde ve basit öğrenilmesi gereken temel hareketler öğrenildiğinde aslında oldukça zevk alınan ve rekabet yönünden güçlü bir oyundur bowling. Farklı bir topu olan bu alan oyununun bowling topu nasıl atılır soruları ile de sıklıkla karşılaşmaktayız. Hem keyif alabileceğiniz hem de rakiplerinize fark atacağınız tüm bilgiler bu yazımızın devamında. İşte merak edilen tüm detayları ile bowling puanlama nasıl yapılır sorusunun cevabı ve bowling kurallarının detaylı olarak anlatımını sizler için hazırladık. Bu yazımızı okuduktan sonra bowling oynamak sizin için çok daha zevkli olacak.

Bowling Nasıl Oynanır?

Hem eğlenceli hem de rekabet edilen oyunlardan biri olan bowling aslında oldukça basit oynan ve basit kuralları olan bir oyundur. Bowling nasıl oynanır ve bowling topu nasıl atılır diye merak edenler için işte liste;

Bowling, sadece bu oyun için özel ağırlıkta üretilmiş lobutlar ile oynanır.

Lobutlarına kuka ya da pin denmektedir.

Oyunda amaç tek bir atışta en fazla lobutu devirmektir. Puanlama devrilen lobut sayısına göre yapılmaktadır.

10 adet lobutun belli bir şekilde dizilmesi ve bowling topunun saha çizgileri içinde o lobutları devirmesi ile oynanır.

Bowling topunun atışı ise tam ele oturması ve üzerinde bulunan deliklere parmakların geçirilip hakimiyet sağlanması ile mümkün olmaktadır.

Her oyuncunun kendisine sıra geldiğinde 2'şer atış hakkının olduğu toplam 10 setten oluşan bir oyundur.

Tüm setlerin sonunda en çok puan alan kişi oyunun galibi olur.

Bowling Kaç Kişi ile Oynanır?

Tek başına oynanabildiği gibi ikili grup halinde de ya da herkesin bireysel olarak oynadığı şekilde de oynanabilmektedir. En fazla 8 kişiye kadar bowling oynanabilmektedir.

Bowling Terimleri Nelerdir?

Bowling oynarken bize yabancı gelen ya da anlamlarını bilmediğimiz kelimeler ile karşılaşabiliriz. Bu terimlerin açıklamalı ise aşağıdaki gibidir;

Strike: Bütün lobutların ilk atışta devrilmesine denir. Bu oyunda en yüksek puan alınmasıdır.

Bütün lobutların ilk atışta devrilmesine denir. Bu oyunda en yüksek puan alınmasıdır. Spare: Lobutların ilk atışta değil ikinci atışta tamamen devrilmesine verilen isimdir.

Lobutların ilk atışta değil ikinci atışta tamamen devrilmesine verilen isimdir. Split: ilk atışta devrilen lobutlardan sonra birbiri ile arasında hiç lobut kalmamış bağlantısız iki lobutun devrilmemesine verilen isimdir.

Bowling Puanlama Nasıl Yapılır?

Belli bir sistematiğe dayanan puanlama sistemi bulunmaktadır. Oyuna başladıktan sonra ilk atışta strike yapamazsanız ve ikinci atışta da spare yapamazsanız devirdiğiniz lobut sayısı kadar puan kazanırsınız. Strike ve spare yapıldığında ise sonraki tur yapılan iki atışın toplamına 10 puan eklenir.

Örneğin; her oyuncunun ikişer atış hakkı vardır. Birinci atışınızda 3 lobut devirip, ikinci atışınızda 2 lobut devirirseniz alacağınız toplam puan 5 olacaktır.