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Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:21 Son Güncelleme: 23.11.2022 10:21

Bozcaada Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bozcaada'da Gezilecek Yerler, En Güzel Plajları ve Koyları Nereler?

Bozcaada gezilecek yerler açısından oldukça çeşitli bir lokasyon olarak karşımıza çıkıyor. Ege Denizi’nin kuzeyinde konumlanmış olan ve Çanakkale kentinin içerisinde yer alan Bozcaada, Marmara Bölgesi’nin en gözde yerlerinden bir tanesi. Bozcaada’da gezilecek yerler konusunda pek çok öneri ve tavsiye ise mevcut. Bunun yanı sıra; Bozcaada seyahati planlamak isteyen kişiler için Bozcaada’ya ne zaman gidilir sorusu da büyük önem arz ediyor. Özellikle iş hayatında yoğunluk yaşayan insanların merak ettiği bir diğer soru ise Bozcaada 1 günde gezilir mi olarak karşımıza çıkıyor.

Bozcaada Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bozcaada’da Gezilecek Yerler, En Güzel Plajları ve Koyları Nereler?

Bozcaada gezilecek yerler, doğal güzellikleri, mimari yapıları, eşsiz kültürel ve tarihi alanları sebebi ile gezginler tarafından sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Bozcaada'da gezilecek yerler özellikle yoğun iş temposundan ve kent yaşamından uzaklaşmak isteyen kişilerin uğrak noktaları arasında bulunmaktadır. Bozcaada'ya ne zaman gidilir ve Bozcaada 1 günde gezilir mi soruları da bu kişilerin seyahatlerini en doğru şekilde planlamaları açısından oldukça mühimdir. İsterseniz eşsiz doğası ile Bozcaada neyi ile meşhur konularına detaylıca bakalım...

Bozcaada Gezilecek Yerler

Türkiye'nin en büyük üçüncü adası olarak bilinen Bozcaada; özellikle doğal güzellikleri ile, büyükşehirlere yakınlığı sebebiyle ve içerisinde barındırdığı tarihsel ve kültürel güzellikleri sayesinde son zamanlarda en uğrak lokasyonlardan biri haline gelmiştir. Özellikle yaz aylarında binlerce gezgin ve turistin, bölgeye gelmesi ile turizm açısından da ilerleme sağlanmıştır. Bozcaada gezilecek yerler açısından oldukça çeşitli ve renkli bir kimliğe de sahiptir. Bozcada gezilecek yerleri şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Polente Feneri ve Rüzgar Gülleri

  • Bozcaada Kalesi

  • Göztepe

  • Bozcaada Rum Mahallesi

  • Bozcaada Müzesi

  • Şarap Fabrikaları

  • Kestanbol Kaplıcaları

  • Akvaryum Koyu

  • Poyraz Limanı Koyu

  • Batık Gemi Koyu – Beylik Koyu

  • Assos

  • Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı

  • Meryem Ana Kilisesi

  • Bozcada Yat Limanı

  • Ayazma Manastırı

  • Bozcaada Sanat Galerileri (Rengigül Sanat Galerisi, Armagrandi Sanat Galerisi, Yiğit Başak Resim Evi)

  • Bozcaada Yel Değirmenleri

  • Bozcaada Yeni Kale

  • Alaybey Camii ve Hamamı

Bozcaada Neyi İle Meşhur?

Zengin ve çok renkli Anadolu coğrafyası; içerisinde de rengarenk ve oldukça zengin lokasyonlar barındırmaktadır. Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'da da coğrafi konumuna uygun şekilde pek çok meşhur şeyi bulunmaktadır. Bozcaada'nın bilinen en meşhur şeyleri; kurutulmuş üzüm, pekmez, üzüm suyu, salamura asma yaprak, sirke, üzüm reçeli ve de bağlardan sallanan tüm ürünler olarak ifade edilebilir. Bağ cenneti olarak da ifade edilen Bozcaada'nın yöresel açıdan ise domates reçeli oldukça meşhurdur. Bunların dışında; damla sakızlı ve bademli kurabiye, kalamar gibi deniz ürünleri, damla sakızlı türk kahvesi, kabak çiçeği dolması ve asma yaprağından sardalya balığı Bozcaada'nın en meşhurları arasında bulunmaktadır.

Bozcaada'da Ne Alınır ve Ne Yenir?

Planlanmış bir Bozcaada seyahatinde, pek çok doğal güzellik, mimari yapı, kültürel ve tarihsel lokasyon görülecektir. Bu alanların gezilmesinin yanı sıra, Bozcaada'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri ile birlikte en meşhur aktiviteleri de gerçekleştirilecektir. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, Bozcaada seyahatindeki kişiler, Bozcaada'da ne yiyeceğini ve bu konumdan ne alınacağını da bilmek isteyecektir. Özellikle hediyelik dükkanların son zamanlarda artması sayesinde, alınabilecek ürünlerin çeşitliliği de artmış bulunmaktadır.

Bozcaada'dan alınacak şeyler;

  • El işçiliği ile yapılmış çeşitli boyutlardaki hediyelik ürünler

  • Seramik ürünler

  • Kumaş çantalar

  • Etnik kıyafetler

  • Üzüm ve rüzgar gülleri

  • Üzüm konulu aksesuarlar

  • Bozcaada kültürü yansıtan takılar

Bozcaada'da yenilecek şeyler;

  • Domates reçeli ve gelincik

  • Damla sakızlı Türk kahvesi ve damla sakızlı bademli kurabiye

  • Deniz ürünleri

  • Kabak çiçeği dolması

  • Asma yaprağından yapılan sardalya

Bozcaada'nın En Güzel Plajları Nereler?

Bozcaada'nın oldukça güzel ve görülmeye değer birçok plajı mevcuttur. Özellikle yaz aylarında insanların vazgeçilmez uğrak noktaları haline gelen Bozcaada'nın en güzel plajları şu şekilde sıralanabilir;

  • Ayazma Plajı

  • Geyikli Plajı

  • Mitos Plajı

  • Habbele Plajı

  • Tuzburnu Plajı

  • Ezine Plajı

  • Aktaş Plajı

  • Tavaklı Plajı

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Bozcaada Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Bozcaada'da Gezilecek Yerler, En Güzel Plajları ve Koyları Nereler?
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