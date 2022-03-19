Haberler Yaşam Haberleri Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli!
Giriş Tarihi: 19.3.2022 20:37

Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli!

AA
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli!

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'da sefer yapılacak.

Her iki hattaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Boğaz hattındaki güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç birbirine girdi! İşte korkutan görüntüler... İstanbul istikameti açıldı
Son dakika: İspanya devi Kerem Aktürkoğlu için devrede! Barcelona maçı sonrası 35 milyon euro...
İnternet fenomeni Yunus Dönertaş 8 aydır aranıyordu! Acı haber geldi...
Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye büyük önem taşıyor diyerek duyurdu: Türkiye'ye geliyor
CHP'li belediyeden uluslararası fuara şok baskın! Yabancı müşteriler korku içinde kaçtı
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
CHP hizmette sınır tanımıyor!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili flaş açıklama
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu: “Birlikten Berekete” projesi yaşama geçiyor
İcabında savaşa girersin
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozcaada ile Gökçeada hatlarında feribot seferlerine fırtına engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA