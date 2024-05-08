Bozkır şahini 48 bin km kanat çırptı

Iğdır'da uydu vericisi takılan ve iki yılda üç kıtadaki 34 ülkeden geçen bozkır şahini, yolculuğunda 48 bin 865 kilometre kanat çırptı. KuzeyDoğa Derneği'nce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı Köyü'nde bulunan Aras Kuş Araştırma Merkezi'nde kuşların uydu vericisiyle takibi devam ediyor. Ekipler, 14 Nisan 2022'de Iğdır'da ağlara takılan bozkır şahinine uydu vericisi yerleştirerek doğal ortamına saldı. Bölgede 11 gün gezdikten sonra 25 Nisan 2022'de Artvin'den Gürcistan'a, Kazakistan'a, Rusya'ya uçan şahin 30 Eylül'de Ardahan'a geldi. Doğu Anadolu üzerinden Rusya'ya uçan bozkır şahini, 18 Eylül'de yeniden rotasını Afrika'ya çevirdi.