Brann hangi ülkenin takımı, nerede yer alıyor? Fenerbahçe’nin Avrupa rakibi SK Brann’ın başarıları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur mücadelesinde, Kuzey ekibi SK Brann ile kozlarını paylaşıyor. Norveç futbolunun geleneksel temsilcilerinden olan Brann, Avrupa arenasında her zaman sürpriz yapma potansiyeli taşıyan bir ekip olarak biliniyor. Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibini tanımak, hem maçın taktiksel analizi hem de Norveç futbol kültürü hakkında bilgi edinmek açısından önem taşıyor.
SK Brann, Norveç'in Bergen kentinde 26 Eylül 1908 tarihinde kurulan futbol kulübüdür. Maçlarını Brann Stadı'nda yapmaktadır. 2006 yılında maçlarındaki ortalama 16,707 seyirciye oynamıştır ve kulüp Norveç genelinde bu alanda birincidir.
Eliteserien:
Şampiyonluk (3): 1961-62, 1963, 2007
İkincilik (5): 1951-52, 1975, 1997, 2000, 2006
Norgesmesterskapet:
Şampiyonluk (7): 1923, 1925, 1972, 1976, 1982, 2004, 2023
İkincilik (8): 1917, 1918, 1950, 1978, 1987, 1988, 1995, 1999
UEFA Kupa Galipleri Kupası:
Çeyrek final (1): 1996-97
UEFA Kupası:
Gruplara kalma (1): 2007-08