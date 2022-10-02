Brezilya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Brezilya seçimleri 2022 ne zaman bitecek, ikinci tur ne zaman?

BREZİLYA SEÇİMLERİ BAŞLADI

Yerel saatle sabah 8.00'de (14:00 TSİ) başlayan seçimlerde iki aday ön plana çıkıyor. Mevcut Brezilya devlet başkanı Bolsonaro ile eski cumhurbaşkanı Lula da Silva, seçim için başını uzattı. Seçim hakkında detaylar şöyle:

Seçimlerde ilk turdan kazanmak için, yüzde 50 ve üzerinde oy almak gerekiyor. Hiç kimse yüzde 50 oy alamazsa, seçim ikinci tura kalacak.