Brezilya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Brezilya seçimleri 2022 ne zaman bitecek, ikinci tur ne zaman?

Brezilya seçimleri 2022 hakkında araştırmalar sıklıkla yapılıyor. Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi, bugün genel seçim ile devlet başkanını seçecek. Dünya siyasetine meraklı vatandaşlar, Brezilya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, Brezilya seçimleri son durum ne sorusuna cevap arıyor. Peki, Brezilya seçimleri ikinci tur ne zaman? İşte detaylar...
BREZİLYA SEÇİMLERİ BAŞLADI
Yerel saatle sabah 8.00'de (14:00 TSİ) başlayan seçimlerde iki aday ön plana çıkıyor. Mevcut Brezilya devlet başkanı Bolsonaro ile eski cumhurbaşkanı Lula da Silva, seçim için başını uzattı. Seçim hakkında detaylar şöyle:
Seçimlerde ilk turdan kazanmak için, yüzde 50 ve üzerinde oy almak gerekiyor. Hiç kimse yüzde 50 oy alamazsa, seçim ikinci tura kalacak.
Seçim anketlerinde Lula da Silva, güncel başkan Bolsonaro'nun önünde gözüküyor. Latin Amerika'nın lokomotifi olarak görülen Brezilya, dünyanın en büyük yedinci ekonomisi durumunda.
2003 – 2006 ile 2007 – 2011 yılları arsında iki defa devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, İşçi Partisi'nden katılıyor.
BREZİLYA SEÇİMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Türkiye saatiyle 14'te başlayan seçimlerin yine Türkiye saatiyle 23.00'da bitmesi bekleniyor. Sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor.
BREZİLYA SEÇİMLERİ 2. TUR NE ZAMAN?
İlk turda hiç kimse yüzde 50'yi bulamazsa ikinci tura kalacak. İkinci tur, 30 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.