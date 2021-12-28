Son dakika haberi: Brezilya’da uyuşturucuyla yakalanan ACM Airlines’ın pilotu gözaltına alındı

Brezilya'da bulunan Fortaleza Havalimanı'ndan Portekiz- Lizbon'a gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan Türkiye merkezli ACM Airlines isimli şirkete ait özel jette, Brezilya Narkotik polisi tarafından yapılan aramalarda, İspanyol yolcu Angel V. isimli yolcuya ait 24 bavula yerleştirilmiş 1 ton 304 kilogram kokain yakalandı. 4 Ağustos tarihinde gerçekleşen olayla ilgili, özel uçağın kaptan pilotluğunu yapan Türk vatandaşı V. D. ve İspanyol yolcu Angel V.'nin olay tarihinde tutuklanması üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.



İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI



Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla, şüpheli pilot V. D. hakkında bilgi ve belgelerin temini için talep yazısı düzenlendi ve bu yazı Brezilya Adli makamlarına iletildi. Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından, şüpheli pilot hakkında yakalama kararı, iade talepnamesi ve kırmızı bülten talep formu hazırlandı. Pilot V.D.'nin Türkiye'ye iadesi için söz konusu belgeler Brezilya adli makamlarına gönderildi.



İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI



Şüpheli Pilot V.D. 26 Aralık tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı esnada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' tarafından gözaltına alındı.



ŞİRKET YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA



Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, ACM Airlines şirketinin yöneticilerinin de arasında bulunduğu 5 şüpheli daha gözaltına alındı. ACM Airlines şirketinin merkezinde ve yöneticilerin evlerinde arama işlemi gerçekleştirildi. Arama sırasında ele geçirilen çok sayıda evraka incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Pilot V.D.'nin de arasında bulunduğu toplam 6 şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü edinilen bilgiler arasında yer aldı.