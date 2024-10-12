BTK’dan ebeveynlere uyarı: Aileler bilinçlenmeli gerektiğinde önlem almalı

Dijital oyun konusunda ailelerin bilinçli ve duyarlı olmaları gerektiğini açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu durumun doğurabileceği tehlikelerin ve onlarla nasıl başa çıkılacağının bilinmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dijital oyunların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri şöyle sıralandı: "Fiziksel uyarım artar (örneğin, kalp ritmi vb.), saldırganlık düşüncesi artar, saldırgan duygular artar, sosyal davranış azalır, dış dünyayla olan iletişim azalır, algılama ve odaklanma problemleri yaşanır. İçe dönüklük ve dolayısı ile sosyal iletişim problemleri yaşanır." BTK bu noktada dijital oyunlar konusunda ailelerin duyarlı olmaları gerektiğini anlattı. İnternet ve çevrimiçi oyunlar hakkında çocukların eğitilmesi gerektiği, çocukların kendini koruma yolları hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi. Ebeveynlerin çocuklarının oynadıkları oyun içerikleri hakkında bilinçli davranmaları tavsiye edildi.Ailelere tavsiyelerde bulunan BTK, çocukların, şiddet içerikli olan veya yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynamasının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz olarak etkileyebileceğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ebeveynler, çocuklarının oynadıkları oyun içerikleri onlar için uygun olsa da muhakkak günlük zaman sınırlaması yapmalıdırlar. Çevrimiçi oyunların yanı sıra çocuğun sağlıklı gelişimi için fiziksel hareket gerektiren ve diğer sosyal aktiviteler içeren faaliyetler de özendirilmelidir" değerlendirmesinde bulundu. Ailelere tavsiyede bulunan BTK, "İnternet kafelerde geçirdiği zamanda, oyun tarzları ve oynadığı oyuncular hakkında bilgi sahibi olun. Bildiğiniz internet kafelere itibar ediniz" dedi.