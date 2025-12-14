Haberler Yaşam Haberleri Bu akşam televizyonda neler var? 14 Aralık 2025 ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 14:36

Bu akşam televizyonda neler var? 14 Aralık 2025 ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı

Bugün televizyon ekranlarında dopdolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, eğlenceli yarışmalar ve dikkat çeken filmler akşam kuşağında yerini alıyor. Peki bugün hangi kanalda ne var? İşte 14 Aralık 2025 Pazar günü Star TV, Kanal D, TRT 1, TV8, ATV ve Show TV yayın akışı listesi.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel / Yerli Sinema

12:20 Kuruluş Orhan

15:20 Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

17:10 Taşıyıcı / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vanguard / Yabancı Sinema

22:20 Son Görüldüğü Yer TV'de İlk / Yabancı Sinema

00:20 Son Görüldüğü Yer / Yabancı Sinema

02:20 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Keloğlan

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Rüya Gibi

STAR YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Eşref Rüya

16:15 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

00:15 Arka Sokaklar

TRT1 YAYIN AKIŞI

09.20 Adını Sen Koy

10.35 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.25 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

00.15 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

08.45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

