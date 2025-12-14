Bu akşam televizyonda neler var? 14 Aralık 2025 ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri için bu akşam yine zengin bir yayın akışı hazırlanıyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler, merakla takip edilen yarışmalar ve sinema filmleri ekran başındakilere keyifli anlar sunacak. Peki bu akşam televizyonda neler var? 14 Aralık 2025 Pazar günü Star TV, Kanal D, TRT 1, TV8, ATV ve Show TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel / Yerli Sinema
12:20 Kuruluş Orhan
15:20 Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
17:10 Taşıyıcı / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vanguard / Yabancı Sinema
22:20 Son Görüldüğü Yer TV'de İlk / Yabancı Sinema
00:20 Son Görüldüğü Yer / Yabancı Sinema
02:20 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Rüya Gibi
STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Arka Sokaklar
TRT1 YAYIN AKIŞI
09.20 Adını Sen Koy
10.35 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
08.45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10.00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)