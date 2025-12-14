Bu akşam televizyonda neler var? 14 Aralık 2025 ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri için bu akşam yine zengin bir yayın akışı hazırlanıyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler, merakla takip edilen yarışmalar ve sinema filmleri ekran başındakilere keyifli anlar sunacak. Peki bu akşam televizyonda neler var? 14 Aralık 2025 Pazar günü Star TV, Kanal D, TRT 1, TV8, ATV ve Show TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek yapımlar belli oldu.