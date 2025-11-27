Bu barbarlığı tek kişi yapmış olamaz

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde staj gördüğü marangoz atölyesinde elleri bağlanıp, kompresörlü işkenceye maruz kalarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Kendirci'nin ailesi SABAH'a konuştu. Bozova ilçesinde yaşayan aile, bunun bir vahşet olduğunu ve katilin en ağır cezayı almasını istiyor. Geride iki kız çocuğu kalan anne Nebihe Kendirci, "Ben ne bileyim, oğlumu elimle zalimlere vermişim? Kapı her açıldığında 'Oğlum geldi' diye bakıyorum. Bu bir vahşettir. Benim başıma geldi ama başka anne-babaların başına gelmesin.

O benim her şeyimdi... Gülümdü, çiçeğimdi. Öpmeye kıyamazdım. Bu barbarlığı yapan tek kişi olamaz, soruşturmanın derinleştirilmesini istiyoruz. Oğlum güçlü ve kuvvetliydi. Bizim acımız hiçbir cezayla dinecek değil ama faillerin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde 14 Kasım'da yaşanan olayda iddiaya göre 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.