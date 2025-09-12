Bu çiçeği koparmanın cezası 557 bin lira

Muğla'da Periliköşk ve Palamutbükü plajında eylül ayında çıkan ve hem görüntüsü hem de kokusu ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken kum zambakları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye'de Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara sahillerinde ender olarak yetişen ve nesli tehlike altında olduğu için koruma altında olan kum zambaklarının ömrü de kısa oluyor. Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambakları, Türkiye'nin birçok sahilinin belli noktalarında doğal şekilde yetişiyor. Koruma altındaki bu çiçeği koparanlara Çevre Kanunu kapsamında 557 bin 200 lira para cezası uygulanıyor. Cezayı duyan vatandaşlarsa çiçeğin yanından bile geçmiyor.