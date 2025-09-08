Bu hafta yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümü yeni haftaya sağanak yağışla başlıyor. MGM Ankara, Çankırı, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken, yurt genelinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek. Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. SABAH





İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Başkent Ankara'da gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Dün öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.