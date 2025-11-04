Afganistan’da mahsur kalan Fazıl ailesine kavuşmak için gün sayıyor

Türkiye'de eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayat sürerken, pasaportunu yenilemek için Afganistan'a giden Fazıl Ahmet'in yaşamı, adeta bir film senaryosunu andırıyor. 31 yaşındaki Ahmet, yarım asır önce Afganistan'dan göç eden Özbek Türkü bir ailenin oğlu. Aslen Türk olsa da Afgan vatandaşı. Yaklaşık 11 ay önce pasaportunu kaybeden Ahmet, belgelerini tamamlayarak Türkiye'den başvuru yaptı ancak ret cevabı aldı. Afganistan'da yönetim değişikliği sonrası ülkeden çıkışlar da imkânsız hale gelince, eşi ve çocuklarına kavuşma hayali yarım kaldı.

YENİ DOĞAN KIZINI HİÇ GÖRMEDİ

Eşi Safiye Ahmet yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Eşim gittikten bir gün sonra hamile olduğumu öğrendim. Yeni doğan kızımızı göremedi. Her yere başvurdum ama 11 aydır orada.

Ahmet ise telefondaki görüşmelerde gözyaşlarını tutamıyor: "İkinci çocuğum oldu, kokusunu bile alamadım. Türkiye'ye hiçbir yanlışım olmadı. Tek isteğim aileme kavuşmak." dedi.

Zaman zaman sokaklarda yatmak zorunda kalan Ahmet, bilmediği bir ülkede hayatta kalmaya çalışıyor. Bir yandan çocuklarının büyüdüğüne uzaktan tanıklık ediyor, diğer yandan umudunu yitirmemeye çalışıyor. Fazıl Ahmet'in tek isteği, sesinin duyulması ve ailesine kavuşacağı günün bir an önce gelmesi.