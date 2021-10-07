Bu kare ağlattı: Sahibinin mezarı başında bekledi!

Arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen ve iyilik timsali olarak gösterilen Ceylan'ın cenazesi sırasında her sabah işine giderken yemek verdiği 'Yoldaş' isimli sokak köpeği de mezarlığa geldi. Köpek, Ceylan'ın mezarı başından ayrılmadı. Durumu bilen vatandaşlar, köpeği dakikalarca sevdi.

Bu arada, Ümit Ceylan'ın eşi Gülhan Ceylan'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.