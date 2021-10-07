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Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:36 Son Güncelleme: 7.10.2021 16:37

Bu kare ağlattı: Sahibinin mezarı başında bekledi!

DHA
Bu kare ağlattı: Sahibinin mezarı başında bekledi!

Düzce'de, asansör boşluğuna düşen Ümit Ceylan (35) hayata gözlerini kapadı. Beslediği sokak köpeği 'Yoldaş' ise mezarının başından ayrılmadı...

Olay, dün Konuralp Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Kargo bırakmak için binaya giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü.

Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi. Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceylan'ın cenazesi Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde toprağa verildi. Ceylan'ın cenazesi sırasında duygulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen ve iyilik timsali olarak gösterilen Ceylan'ın cenazesi sırasında her sabah işine giderken yemek verdiği 'Yoldaş' isimli sokak köpeği de mezarlığa geldi. Köpek, Ceylan'ın mezarı başından ayrılmadı. Durumu bilen vatandaşlar, köpeği dakikalarca sevdi.
Bu arada, Ümit Ceylan'ın eşi Gülhan Ceylan'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

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Bu kare ağlattı: Sahibinin mezarı başında bekledi!
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