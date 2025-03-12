Bu kez cin değil polis çıktı!

Tik-Tok'ta açılan hesaplarda "cin çıkarma, büyü bozma, büyü yapma, bağlama büyüsü" yaptıklarını ileri süren şüpheliler vatandaşlardan para almaya başladı. İçine cin kaçtığını belirten bazı kişilerden yüklü miktarda para alan dolandırıcılar, yine büyük yapma veya bozma vaadiyle sosyal medyada kendilerine inanan kurbanlarından yüklü miktarlarda para topladı. Bir kez para veren kurbanlarından bir kez daha para isteyen, 2. kez para vermeyenlere 'seni kocana, ailene söyleriz' tehdidinde bulunan dolandırıcılar bu yolla yaklaşık 87 Milyon TL topladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bazı mağdurların dolandırıldıklarını belirterek yaptığı ihbarlarla birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Tik-Tok üzerinden hesapları inceleyen ekipler elde ettikleri bilgilerle birlikte Sakarya merkezli Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Antalya, İzmir, Bursa, Manisa, Şanlıurfa olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar kapsamında 28 şüpheli gözaltına alınırken, mahkeme kararıyla şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el kondu.

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çapraz sorguya alınan şüpheliler Tik-Tok üzerinden kandırdıkları kurbanlarıyla nasıl irtibat kurduklarını, nasıl para aldıkları ve yaptıkları diğer çalışmaları bir bir anlattı. Gözaltında sorguları tamamlanan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra Sakarya Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.