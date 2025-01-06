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Giriş Tarihi: 6.1.2025 10:57 Son Güncelleme: 6.1.2025 11:01

Bu kez gerçek değil rol! Hırsızlar tekerlekli sandalyeyi engelli rolüyle çaldı

Kayseri’de 2 kişi tekerlekli sandalye çaldı. Güvenlik kamerasına yakalanan şüphelilerin engelli rolü yaptığı görüldü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bu kez gerçek değil rol! Hırsızlar tekerlekli sandalyeyi engelli rolüyle çaldı

Merkez Kocasinan İlçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde H.E.K (18) ve S.G (17) tekerlekli sandalye tamir dükkanın önüne geldi. Şüphelilerden biri engelli gibi sandalyeye binerken diğer şüpheli ise arkadaşını sürdü. Şüpheliler bu yöntemle iki sandalyeyi çaldı. H.E.K ve S.G'nin hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalışma başlatan Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince her iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden H.E.K'in 7 suç kaydı olduğu belirlenirken tekerlekli sandalyeler ise sahibine teslim edildi.

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Bu kez gerçek değil rol! Hırsızlar tekerlekli sandalyeyi engelli rolüyle çaldı
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