Bu mahallede kadınlar baş tacı

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi, halk arasında artık 'Kılıbıklar Mahallesi' olarak anılıyor. Esprili karikatürlerin çizildiği mahallede, ziyaretçilere 'kılıbıklık sertifikası' bile veriliyor. İlgi odağı olan mahallenin bu adı almasının hikâyesi oldukça ilginç. Mahallede yaşayan Şahin ailesinin 5 oğlu başka şehirlerden evlenmesi, gelinlerin de bağ bahçe işlerinde çalışmaması üzerine baba Halil İbrahim Şahin, oğullarını 'kılıbık' olarak nitelendirdi.

Anne Emine Şahin ise bu ifadenin olumsuz anlamda kullanılmasına karşı çıkıp 'Kadına değer verilmeli' diyerek oğullarına ve gelinlerine sahip çıktı. Aile, 'kılıbık' ifadesini "eşine saygı gösteren, kadını üzmekten çekinen erkek" anlayışıyla sahiplendi. 5 kardeş bu durumu esprili bir hâle getirerek mahalleye "Kılıbıklar Mahallesi" tabelaları astı. İlk başlarda çevreden tepkiler geldi. Hatta tabelalar bile kurşunlandı. Ancak zamanla isim benimsendi. Evlerin duvarlarına erkeğin kadını sırtında taşıdığını gösteren karikatürler çizildi. 'Kılıbıklar Çeşmesi' adı verilen çeşmeye "Bu çeşmeden su içenin kılıbık olması muhtemeldir" yazıldı. Mizahi içerikler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Resmi adı 'Coşandere' olan mahalle halk arasında artık "Kılıbıklar Mahallesi" olarak anılıyor. Ziyaretçiler, karikatürlerin olduğu çeşme ve duvarlar önünde fotoğraf çektiriyor.

KILIBIKLIK SERTİFİKASI

Şimdilerde ise mahalleye gelen ziyaretçilere gülümseten hatıraların yanı sıra 'Kılıbık' sertifikası da veriliyor. Kılıbıklık onaylı sertifikada, "Hani bilirsiniz sertifika alanlar için yeni ve etkileyici cümleler kurarlar, süslü kelimelere taklalar arttırırlar, işte bizde bunlar yok. Ne yazıyorsak inandığımız için. Buralıyız. Trabzonluyuz. Bu mahalleye ve kadınlarımıza gönlümüzü vermişiz.

Bahçelerimiz var. Patates ekeriz, mısır toplarız. Lahana ve hamsiyi ayrı severiz. Doğaya ve insana saygı duyarız. Hep deriz. İyi insan olacaksın arkadaş. Elinden gelenin en iyisi. Bir damla katkı sunacaksın insanlığın güzelliğine. Hepsi bu. Yapmaya çalıştığımız da bu. Bu mahallenin havasını soluyan, suyunu içen ve güzelliklerine şahit olan arkadaşımızı da hayat boyu mutluluk garantisi altına aldığımızı belirtmek isteriz" ifadeleri yer alıyor.

'KADINLARA VERİLEN DEĞERİN İFADESİ'

MAHALLE sakini Tuna Şahin, "Kılıbıklığın, aslında eşini üzmekten korkma olduğunu düşünerek ve bir sevgi dili oluşturalım diye böyle bir isim koyduk. Hedefimize ulaştık. Mahalle türbeye döndü. Bazı kadınlar gelip su alıyorlar, bazı erkekler ise bizi değiştirir diye mahalleden içeri girmiyor" diyor. Anne Emine Şahin (72) ise, "Kadın değer görmeli diyerek eşime tepki gösterdim. Kadın değer görüyorsa kocası neden kılıbık oluyor dedim.

Kadın her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı. Kılıbıklar mahallesini ziyaret eden Sümeyye Barak da (23), "Burada gerçekten kadınlara çok değer veriyorlar. Çok iyi karşılandık" dedi.