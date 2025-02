AK Partili Kabaktepe: Bu millet küresel vesayetle mücadelenizde size yarenlik yapmaya devam edecek

AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevi eski Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e devretti.

Kongrede konuşan Osman Nuri Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımın 2021 yılının, yine bir Şubat ayında zat-ı devletlerinizin tensip ve takdirleriyle İstanbul İl Başkanlığı vazifemiz başlamıştı. 'Vira Bismillah diyerek' başladığımız çalışmalarımızda, o günden bu güne, bir yol arkadaşınız, bir kardeşiniz ve bir dava eri olarak, teşkilatlarımız ile omuz omuza, elimizden gelenin en iyisini, en faydalısını ve en güzelini yapma gayretinde olduk. Geriye dönüp baktığımda, ağır, zor ve meşakkatli, ama bir o kadar da onurlu ve şerefli bir yol yürüdük. Cennet vatanımıza, aziz milletimize hizmet etme bahtiyarlığını iliklerimize kadar yaşadık. Tarihe tanık, tarihin en büyük liderine yol arkadaşı olduk. En büyük zaferleri el ele, omuz omuza, yürek yüreğe başardık. İşte bunun için Rabbime şükrediyorum" dedi.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜCADELENİZDE BU TEŞKİLAT ARKANIZDA OLACAK'

Küresel vesayete karşı, kayıtsız şartsız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kabaktepe, "AK Partimizin her birimi önemli, her kademesi değerli, her görevi kıymetlidir. Ancak herkes bilir ki, davalar lideri kadardır. Her dava, liderinin zihin ufkunda yol alır. Her dava, lideri ile kaim, sadakat ile daimdir. Hareketimizin bütün neferleri gibi, bendeniz de zat-ı devletlerinizle, asrın lideriyle yol arkadaşlığı yapmış ve yapmaya devam edecek olmaktan ötürü hamd ediyorum. İyi ki varsınız, Ömrünüz uzun, makamınız kaim, gölgeniz daim olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, şundan emin olunuz ki dün, Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Balkanlar ve Kafkaslarda adaletten ve hakkaniyetten yana şanlı mücadelenizde, ardınızda kaya gibi duran bu teşkilattır. Bu gün 'Daha adil bir dünya' kurmak için sürdürdüğünüz eşsiz mücadelede de sıra dağlar gibi ardınızda durmaya devam edecek olan yine bu teşkilat olacaktır. Dün, Ankara'nın karanlık dehlizlerinde, kirli, küresel ve meşkuk ittifaklar kurarak, adeta millet ile devlet arasına duvarlar ören vesayet sahiplerini, yerle yeksan ederek Türkiye'yi özgürleştirme kavganızda sizlere canı ile destek veren bu necip millettir. Bu günde 'Dünya beşten büyüktür' haykırışınız ile insanlığın sırtında koğuşlanmış küresel vesayete, zulüm ve baskı örgütlerine karşı verdiğiniz mücadelede de, sizlere şartsız ve şeksiz yarenlik yapmaya devam edecek olan şanlı milletimiz olacaktır" diye konuştu.

'DESTANSI MÜCADELENİZDE YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye yüzyılında da Cumhurbaşkanının yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Kabaktepe, "Bizler, dava kardeşleriniz olarak, İHA'sından SİHA'sına, Alt yapı ve üst yapı yatırımlarından sağlık ve eğitim hizmetlerine kadar, ülkemize çağ atlatan ve devletimizi bölgesel küresel güç haline getiren gayretlerinize nasıl omuz verdiysek, 'Türkiye Yüzyılı' yolculuğunuzda, verdiğiniz destansı mücadelenizde de yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

'VAKİT İSTANBUL İÇİN DAHA BÜYÜK BAŞARILAR VAKTİDİR'

'Vakit İstanbul için değişim vaktidir' diyen Kabaktepe sözlerini şu sözlerle tamamladı: "Vakit İstanbul için daha büyük başarılar vaktidir. Vakit, daha dinamik, daha kararlı, daha esaslı bir başlangıç yapma vaktidir. Vakit, İstanbul'umuz da çok kıymetli kardeşim ABDULLAH ÖZDEMİR Başkanımız ile yeniden güçlü bir besmele çekme vaktidir. Benim, Abdullah kardeşimin başarılı olacağına olan inancım tamdır. Onu çok iyi tanıyorum. Onun vizyonunu, heyecanını, teşkilatlarımıza olan muhabbetini, milletimize olan aşkını ve liderimize olan sadakatini çok iyi biliyorum. Başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum."