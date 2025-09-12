Bu nasıl ağaç budamak

İstanbul'un tarihi mirası olan Beşiktaş'a bağlı Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçları yine bilinçsiz budama ile gündemde. Ağaçlar, 2022'de 'hastalık var' bahanesi öne sürülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kökünden kesilmişti. Kentin simge noktalarından biri olan caddedeki 150-200 yıllık olduğu belirtilen asırlık ağaçların bulunduğu caddede yine benzer bir manzara yaşandı. İBB'nin gerekli bakımlarını yapmadığı 112 tarihi ağaç, kuruduğu gerekçesi ile üst gövde kısmından bilinçsiz şekilde budandı. Aşırıya kaçan budama yöntemi nedeniyle Ortaköy'e kadar uzanan cadde adeta çıplak kaldı. Bu durum sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı, caddenin eski yeşil ve canlı halini paylaşarak isyan etti.

AĞACA ZARAR VERİYOR

Uzmanlar, yanlış budama yöntemlerinin ağaçlara zarar verebileceğini, kurumasına veya hastalanmasına, fotosentez kapasitesini düşürerek hayatta kalmasını engellemesine neden olabileceğini belirtiyor. Aşırı budama sonucu ağaçların kar ve fırtına gibi durumlara karşı direncinin zayıfladığını söylüyor.