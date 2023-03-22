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Giriş Tarihi: 23.3.2023

“Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
“Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim”
Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin Yazar Meclisi'ne "şeref misafiri" olarak katıldı. Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde ünlü yazar ve edebiyatçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptı. Bıyıklı, Sadık Albayrak'ın Türkiye'nin yakın tarihine önemli katkılarda bulunan kıymetli bir yazar olduğunu söyledi.
Etkinlikte çeşitli hatıralarını anlatan Sadık Albayrak, önceki kitaplarının eksiklerini tamamlayarak yeniden bastırdığını, "Son Devir Osmanlı Uleması" kitabına 3 cilt daha ilave yaparak, 8 ciltli haliyle eseri okuyucuyla buluşturacağını belirterek şunları söyledi:



"Eserlerimi gelecek nesillere de aktaracağım. Vereceğim mesaj da şu olacak; sadece Diyarbakır'da, Denizli'de, Adana'da değil, Yemen'den Batum'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye, Manastır'a, Selanik'e, Kosova'ya kadar yayılmış olan müftüler, kadılar, naipler, müderrisler İstanbul'dan maaş alıyor, İstanbul'dan tayin ediliyordu. Şimdi ise böyle bir şey yok. Her şey aslına döner ve bu topraklardaki ruh da yeniden aslına dönecek, yeniden hayat bulacak. Yeter ki biz imtihanı kazanalım. Bu topraklara layık bir nesil olarak mücadele verelim."

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