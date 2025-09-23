Bu ülkede yeni evli çiftler tuvalete gidemiyor! Geleneğin nedenini duyan şaşkına dönüyor

ZAYIF KIZLAR UTANÇ KAYNAĞI

Geleneğin ardındaki inanca göre şişman kadınlar varlıklı ve iyi beslenmiş oluyorlar. Eğer kadın şişmansa, erkek onu besleyecek güç ve paraya sahip anlamına geliyor. Zayıf kızların aileleri içinse bu durum bir utanç kaynağına dönüşüyor. İşte bu utançtan kaçmak için de ne yazık ki kızlar zorla besleniyorlar. Sonuç olarak Leblouh, kadınların hayatını çok zor duruma sokan ve kadınların üzerinde baskı yaratan bir gelenekten öteye gidemiyor…