Buca belediyesi fena yakalandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın çevre katliamını fotoğraflarla belgeledi. Buca Belediyesi'nin Çiğli Harmandalı Çöplüğü'nün kapatılmasının ardından ilçenin cadde ve sokaklarından topladığı çöpleri Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisine götürmek yerine belediyenin temizlik işleri şantiyesinde yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde vahşi depolama yapıp yaktığı belirlendi. Çöplerin yakıldığı bölgede inceleme yapan ekipler tutanak tutup idari işlem başlattı. Fotoğraflarda çöplerin yakılması sonucu çıkan dumanın tüm ilçeyi sardığı görüldü. Çevre Kanunu'na muhalefetten CHP'li Buca Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin lira idari para cezası kesildi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.