Buca Belediyesi'nde bıçak kemiğe dayandı! "Ya maaş ya eylem"

Sendika aldığı karar uyarınca Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a eksik maaşları yatırması için 25 Aralık Perşembe akşamı saat 24.00'a kadar süre tanıdı. Sendika bu süre içinde maaşların yatmaması durumunda Buca Belediyesi bünyesinde görev yayan işçilerin iş bırakacağını açıkladı. Şimdi tüm gözler Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çevrildi. Ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

İzmir Buca Belediyesinde işçinin örgütlü olduğu sendika ile CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman arasında ipler koptu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçtiğimiz haftalarda iş bırakan işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube yönetimine eksik yatan maaşların ödenmesine ilişin verdiği sözü yine tutmadı. Durum böyle olunca sendika eylem kararı aldı. Sendika Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a 25 Aralık Perşembe saat 24.00'a kadar süre tanıdı. Bu süre içinde eksik yatan maaşların ödenmemesi durumunda belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan yaklaşık 1800 işçinin iş bırakacağını duyurdu.

SENDİKA GECE 24.00'A KADAR SÜRE TANIDI

Sendika örgütlü olduğu belediye çalışanlarına attığı mesajda işçilerden her türlü duruma hazırlıklı olmalarını istedi. Buca Belediyesi işçilerinin 2025 yılına sefalet içinde girerek çocuklarına hiçbir şey alamadığına dikkat çeken sendika konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "İşçilere 2026 yılına girerken de aynı sefaletin yaşatılması kabul edilemez. Bütün üyelerimiz şartlar ve koşullar ne olursa olsun, hazır olsunlar. Bizim vereceğimiz haberle birlikte gerekeni yapacağız." İfadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRLIKLI OLUN

Belediye işçilerini cep telefonlarına attığı SMS mesajı ile bilgilendiren sendika yönetimi mesajda şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere Buca Belediyesi ile yapılan taahhütnameye göre 15-20 Aralık tarihleri arasında ödenmesi gereken Kasım ayı çıplak maaş alacağımızı ödenmesi için opsiyon süresi olan 5 günlük sürenin son günü bugün saat 24.00'da bitecektir. Bugün gece saat 24.00' ye kadar maaşların ödenmemesi durumunda daha öncede ifade ettiğimiz gibi üyelerimize verdiğimiz sözün gereğini yerine getirerek, üretimden gelen gücümüzü bütün unsurlarıyla birlikte kullanacağız. 2025 yılına sefalet içinde girerek çocuklarına hiçbir şey alamayan işçilere 2026 yılına girerken de aynı sefaletin yaşatılması kabul edilemez. Bütün üyelerimiz şartlar ve koşullar ne olursa olsun, hazır olsunlar. Bizim vereceğimiz haberle birlikte gerekeni yapacağız!" ifadelerine yer verildi.

GÖZLER CHP'Lİ DUMAN'DA

Şimdi tüm gözler CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çevrildi. Eğer Duman altına imza attığı taahhüt nameye uymaz gece yarısına kadar kasım ayı çıplak maaşını hesaplara yatırmazsa Buca Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan yaklaşık 1800 işçi gece yarısından itibaren iş bırakacak. İş bırakma eylemi ile birlikte geçmişte olduğu gibi ilçe sokaklarında yine çöpler toplanmayacak. Durum böyle olunca İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Buca yeni yıla çöp dağları içinde girebilecek.