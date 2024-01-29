Buca Meclisi’nde ‘Üzümkent’ çatlağı!

CHP'li Buca Belediyesi, yerel seçimlere sayılı gün kala Yenigün Mahallesi Nazım Hikmet Meydanı'nda kalan 4 adet taşınmazını Ticaret Mahkemesi'nin belirleyeceği bedel üzerinden sermayesinin %100'ü belediye ait Üzümkent A.Ş.'ye devretmek istedi. Önerge, geçtiğimiz günlerde incelenmek üzere Hukuk, Esnaf ve Plan Bütçe komisyonlarına sevk edildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın partisi tarafından yeni dönemde aday gösterilip gösterilmeyeceği henüz netlik kazanmamışken meclis gündemine alelacele böyle bir gündem maddesi sunması CHP Grubunda çatlağa neden oldu.

CHP GRUBUNDA ÇATLAĞA NEDEN OLDU

Öneri, Hukuk Komisyonu'nda AK Partili meclis üyelerinin red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. CHP'li komisyon üyeleri meclise sundukları görüş yazısında taleple ilgili kanuni bir engel bulunmadığına dikkat çekti.

'KAMU YARARI DA YOK'

CHP'li Meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu Esnaf ile Plan ve Bütçe komisyonlarında ise Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talebi ile ilgili etik tartışması yaşandı. Başkanlık önergesi her iki komisyonda da oy birliği ile reddedildi. Komisyonlar tarafından meclise sunulan görüş yazısında söz konusu talebin değerlendirilmesinde kanunen engel teşkil eden bir durum bulunmadığının altı çizilse de CHP ve AK Partili komisyon üyeleri, yerel seçimlere 3 ay kala böyle bir işlemin etik açıdan uygun olmayacağı görüşünü savunarak olumsuz oy kullandı. Kararda ayrıca mülklerin belediye şirketine devrinin ilçeye kalıcı yarar sağlamayacağı ifade edildi.

SON KARARI MECLİS VERECEK

Şimdi tüm gözler önergeye ilişkin komisyonlardan gelen raporların oylanacağı 1 Şubat'ta gerçekleşecek belediye meclis toplantısına çevrildi. CHP Grubundan çatlağa neden olan önergenin mecliste kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.