Buca’da yaşanan üzücü olaya AK Parti’den tepki Başkan Duman’a eleştiri!

Buca Belediyesi kent lokantalarının 6 aylık Sebze ihtiyacının sabotaja kurban gittiğini açıkladı. Buca Belediyesine ait serada yaşanan olay Belediye meclisine taşındı AK Parti Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil, Buca Belediyesi'ne ait seradaki su deposuna tuz konulmasına ve seranın güvenliğini sağlayamayan Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki göstererek sorumlular hakkında suç duyurusu çağrısında bulundu. Sevil, "Belediye Başkanı bir sabotaj iddiasıyla belediyeye ve kamu malına nasıl sahip çıkamadıklarını açıkça beyan etmiştir. Belediye Başkanının yapması gereken; olay hakkında vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmak ve idari soruşturma başlatmaktır." dedi.

Koniya ilişkin açıklama yapan AK Parti Buca Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Burçin Kevser Sevil şunları söyledi, "Buca Belediyesine ait serada yetişen bitkiler bir gecede kurumuş her açıdan vicdanları yaralayan bir olay meydana gelmiştir. Kapalı alanda kalan su depoları ve seranın bakım koşullarında büyük bir zafiyet olduğu anlaşılmakla birlikte Belediye Başkanı bir sabotaj iddiasıyla belediyeye ve kamu malına nasıl sahip çıkamadıklarını açıkça beyan etmiştir. Sera Bucalıların parasıyla kurulmuş , Buca Belediyesi sorumluluğunda bir yerdir. Buraya sahip çıkılmaması ve iddia olunduğu gibi sabotaja kurban gitmesi akıl alır gibi değildir. Belediye Başkanının yapması gereken; olay hakkında vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunmak ve idari soruşturma başlatmaktır. Buca Belediyesi AK Parti meclis üyeleri olarak da adli ve idari soruşturmayı yakından takip edeceğimizi , Belediye Başkanı bu adımları atmazsa bizlerin gerek adli gerek idari suç duyurusunda bulunarak bu işin sorumlularının gereken cezayı almaları için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririm." İfadelerini kullandı.