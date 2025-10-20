Haberler Yaşam Haberleri BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınladı! İşte, 20, 21, 22 23 Ekim hava durumu!
Giriş Tarihi: 20.10.2025 07:14

Yeni haftaya girerken meteoroloji verileri hava durumunda önemli değişiklikleri işaret ediyor. Sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşlar, günlük planlarını yapmadan önce yeni haftanın hava durumu raporunu merak ediyor. Peki, yeni haftanın hava durumu nasıl olacak?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınladı! İşte, 20, 21, 22 23 Ekim hava durumu!

Hafta başında hava koşulları değişiyor, sıcaklıklar azalıyor ve özellikle batı ile iç bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapor, yeni haftanın hava durumuna dair önemli bilgileri içeriyor. Peki hangi illerde yağış etkili olacak?

BUGÜN VE YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

20 Ekim 2025, Pazartesi

Hava sıcaklıkları 13°C ile 21°C arasında seyredecek. Marmara ve Karadeniz'de 13°C ile 19°C, iç kesimlerde ise 15°C ile 21°C ölçülüyor. Parçalı bulutlu hava devam ederken, doğu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği gözlendi.

21 Ekim 2025, Salı

Sıcaklıklar 9°C ile 24°C arasında değişecek. Batı'da 16°C ile 24°C, doğuda ise 9°C ile 20°C arasında değerler bekleniyor. Ülke genelinde gökyüzü parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise güneşli. Yer yer sağanak yağış riski devam ediyor.

22 Ekim 2025, Çarşamba

Hava sıcaklıkları 6°C ile 25°C arasında olacak. İç Anadolu'da 6°C ile 18°C, güneyde ise 18°C ile 25°C arasında değişim bekleniyor. Parçalı bulutlu hava hakimken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olabilir.

23 Ekim 2025, Perşembe

Sıcaklıklar 5°C ile 24°C arasında seyredecek. Doğu Anadolu'da 5°C ile 15°C, batıda ise 15°C ile 24°C ölçülüyor. Ülke genelinde değişken bulutluluk beklenirken, yerel yağışlar gündeme gelebilir.

