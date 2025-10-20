BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayınladı! İşte, 20, 21, 22 23 Ekim hava durumu!

21 Ekim 2025, Salı

Sıcaklıklar 9°C ile 24°C arasında değişecek. Batı'da 16°C ile 24°C, doğuda ise 9°C ile 20°C arasında değerler bekleniyor. Ülke genelinde gökyüzü parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise güneşli. Yer yer sağanak yağış riski devam ediyor.