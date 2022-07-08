Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı?

Arefe Günü noterde işi olan vatandaşlar bugün noterler açık mı, çalışıyor mu sorusuyla kamu kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı? İşte noterlerin bayram çalışma takvimi…