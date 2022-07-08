Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı?

Arefe Günü noterde işi olan vatandaşlar bugün noterler açık mı, çalışıyor mu sorusuyla kamu kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı? İşte noterlerin bayram çalışma takvimi…
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, BUGÜN NOTER ÇALIŞIYOR MU?
Kamu kurumları arasında olan noterler arefe günü yarım gün olarak hizmet veriyor. Resmi tatiller arasında olan bayramda ise 9 gün boyunca kapalı olması bekleniyor.
BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?
Nöbetçi noterlik sistemi uygulaması Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde de gündeme geldi. Ancak Noterler Birliği'nin resmi sayfasından nöbetçi noterlere ilişkin bir liste yayımlanmadı.
Dolayısıyla vatandaşlar noterlerdeki işlerini 9 günlük bayram tatilinin ardından gerçekleştirebilecek.