Haberler Yaşam Haberleri Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 14:51

Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı?

Bugün noterler açık mı, nöbetçi noter çalışıyor mu soruları yapılan son açıklamalar ışığında yanıt buldu! Bayram öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar; bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı sorularıyla incelemelerini hızlandırdı. İşte Kurban Bayramı’nda ve Arefe günü noter çalışma durumu…

Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı?

Arefe Günü noterde işi olan vatandaşlar bugün noterler açık mı, çalışıyor mu sorusuyla kamu kurumlarının çalışma durumunu araştırıyor. Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı? İşte noterlerin bayram çalışma takvimi…

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, BUGÜN NOTER ÇALIŞIYOR MU?

Kamu kurumları arasında olan noterler arefe günü yarım gün olarak hizmet veriyor. Resmi tatiller arasında olan bayramda ise 9 gün boyunca kapalı olması bekleniyor.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Nöbetçi noterlik sistemi uygulaması Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde de gündeme geldi. Ancak Noterler Birliği'nin resmi sayfasından nöbetçi noterlere ilişkin bir liste yayımlanmadı.

Dolayısıyla vatandaşlar noterlerdeki işlerini 9 günlük bayram tatilinin ardından gerçekleştirebilecek.

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Bugün noterler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve 8 Temmuz Arefe Günü nöbetçi noter var mı, kapalı mı?
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