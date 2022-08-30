''Bugün noterler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği bilinirken ''30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 30 Ağustos bugün noterler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…