''Bugün noterler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği bilinirken ''30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 30 Ağustos bugün noterler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…
30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar ise resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos'ta noterlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bugün noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;