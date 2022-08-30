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Giriş Tarihi: 30.8.2022 09:32

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Bu noktada noter çalışma saatleri merak konusu oldu. Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren bugün noterler açık mı, kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu? İşte yanıtı…

Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

''Bugün noterler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği bilinirken ''30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 30 Ağustos bugün noterler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Noterde işlem yaptıracak olan vatandaşlar ise resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos'ta noterlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bugün noterler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;

30 AĞUSTOS SALI NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor.

Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık olmayacak. Noterde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 31 Ağustos Çarşamba günü yaptırabilecek.

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Bugün noterler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı noterler çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?
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