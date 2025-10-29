Bugün okullar tatil mi, yoklama alınacak mı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullardaki faaliyet durumu!

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar tüm yurtta büyük bir heyecanla sürüyor. Öğrenciler ve veliler ise bayram günü olan 29 Ekim'de derslerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü okullar kapalı mı olacak ve yoklama alınacak mı? İşte 29 Ekim ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HEYECANI BAŞLADI!
Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Her yıl olduğu gibi 29 Ekim günü ülke genelinde resmi törenler düzenlenecek ve tüm kamu kurumları ile okullar tatil olacak.
29 EKİM'DE OKULLAR AÇIK MI?
MEB'in resmi eğitim takvimine göre, öğrenciler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplam 1,5 gün tatil yapacak. Bayram arifesi olan 28 Ekim Salı günü okullar yarım gün eğitim verecek; yani dersler sabah saatlerinde işlenecek ve öğleye doğru sona erecek. Böylece hem öğrenciler hem de öğretmenler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık için zaman kazanmış olacak.
28-29 EKİM'DE OKULLARIN DURUMU
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2025 Çarşamba günü tüm okullar, üniversiteler ve kamu kurumları tam gün resmi tatil olacak. Öğrenciler ve veliler, bu özel günü tatil olarak geçirecekler.
Buna ek olarak, bayramdan bir gün önce, 28 Ekim Salı günü ise okullar ve kamu kurumları yarım gün olarak çalışacak. Sabah dersleri yapılacak, ancak öğleden sonra eğitim ve mesai sona erecek. Böylece öğrenciler, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak olan 1,5 günlük tatilin keyfini çıkarabilecekler.