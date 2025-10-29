Bugün okullar tatil mi, yoklama alınacak mı? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullardaki faaliyet durumu!

28-29 EKİM'DE OKULLARIN DURUMU

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim 2025 Çarşamba günü tüm okullar, üniversiteler ve kamu kurumları tam gün resmi tatil olacak. Öğrenciler ve veliler, bu özel günü tatil olarak geçirecekler.

Buna ek olarak, bayramdan bir gün önce, 28 Ekim Salı günü ise okullar ve kamu kurumları yarım gün olarak çalışacak. Sabah dersleri yapılacak, ancak öğleden sonra eğitim ve mesai sona erecek. Böylece öğrenciler, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak olan 1,5 günlük tatilin keyfini çıkarabilecekler.