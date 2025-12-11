BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 11 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa sahnesinde heyecan 11 Aralık maç programıyla doruk noktasına ulaşıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplar son viraja girerken, sahaya çıkacak takımlar tur şanslarını korumak için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin zorlu Brann deplasmanında oynayacağı maç, günün en çok araştırılan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?