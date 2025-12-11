Haberler Yaşam Haberleri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 11 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:10

Avrupa kupalarında grup mücadeleleri tüm hızıyla devam ederken, 11 Aralık fikstürü gündeme oturdu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç’te SK Brann’a karşı oynayacağı hayati maçla akşamın en çok merak edilen mücadelesi olacak. Zorlu deplasman şartlarında sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Futbol tutkunları ise “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta başlıyor?” sorularına cevap arıyor. İşte, günün maçları...

Avrupa sahnesinde heyecan 11 Aralık maç programıyla doruk noktasına ulaşıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplar son viraja girerken, sahaya çıkacak takımlar tur şanslarını korumak için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin zorlu Brann deplasmanında oynayacağı maç, günün en çok araştırılan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bu akşam Brann deplasmanında sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sarı-lacivertliler, Norveç ekibi Brann ile Bergen'de karşılaşacak. Mücadele Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'de canlı, şifresiz yayınlanacak.

MAÇ PROGRAMI 11 ARALIK 2025 PERŞEMBE

UEFA Avrupa Ligi – Maç Programı

20.45 Young Boys-Lille

20.45 Nice-Braga

20.45 Midtjylland-Genk

20.45 Utrecht-Nottingham Forest

20.45 Ludogorets-PAOK

20.45 Ferencvaros-Rangers

20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis

20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız

23.00 FCSB-Feyenoord

23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)

23.00 Freiburg-Salzburg

23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen

23.00 Celtic-Roma

23.00 Lyon-Go Ahead Eagles

23.00 Celta Vigo-Bologna

23.00 Basel-Aston Villa

23.00 Porto-Malmö

UEFA Konferans Ligi – Maç Programı

20.45 Breidablik-Shamrock Rovers

20.45 Drita-AZ Alkmaar

20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev

20.45 Hacken-AEK Larnaca

20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecan

20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava

20.45 Noah-Legia Varşova

20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)

20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag

23.00 Aberdeen-RC Strasbourg

23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk

23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports

23.00 Lech Poznan-Mainz 05

23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc

23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar

23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia

23.00 Rijeka-Celje

23.00 Shelbourne-Crystal Palace

