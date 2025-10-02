Haberler Yaşam Haberleri Bugünkü Maçlar 2 Ekim 2025: UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sporseverler bugün ekran başında hangi maçları izleyeceklerini merak ediyor. Türkiye ligleri başta olmak üzere yurt dışı maçlarının yayın saatleri ve kanalları dikkat çekiyor. Bu akşamki UEFA Avrupa Ligi maç programı, hangi maçların canlı yayınlanacağı ve detaylar takip ediliyor. Kaçırmak istemeyenler için bugünkü maçlar, maç saatleri, yayın kanalları bilgileri:

Spor ekranında bugün heyecan dinmiyor. Futbolseverler, çeşitli lig mücadeleleri ve Avrupa maçları arasında tercih yapacak. Bugünkü maç takvimi, saatleri ve yayınlanacağı kanallar yoğun ilgi görüyor. İşte, hangi maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı konusundaki bilgiler:

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EKİM 2025

UEFA Avrupa Ligi

19:45 | Roma - Lille (Tabii)
19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)

22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)

UEFA Avrupa Konferans Ligi

19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace
19:45 | Jagiellonia - Hamrun
19:45 | KuPS - FC Drita
19:45 | FC Lausanne - Breidablik
19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien
19:45 | Noah - Rijeka
19:45 | Omonia - Mainz
19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija
19:45 | Zrinjski - Lincoln City
22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk (Tabii)
22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 | NK Celje - AEK
22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 | Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova
22:00 | Shelbourne - Hacken
22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg
22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers

