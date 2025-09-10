Bulanık’ta aileler arası vahşet: Çatışmada ölü sayısı 3’e yükseldi!

Edinilen bilgilere göre kavga, Bulanık'a bağlı Abdalbeyazıt köyünde yaşayan K. ve A. aileleri arasında yıllar önce başlayan husumetten kaynaklandı. İddiaya göre, K. ailesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesinde işletilen kum ocağı, A. ailesine devredildi. Ancak kısa süre sonra ruhsatı iptal edilen ocak nedeniyle iki aile arasında "Sıkıntılı yeri bize devrettiniz" tartışması çıktı.