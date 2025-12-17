Bulgaristan tarafında 25 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen yükleri teslim ettikten sonra dönüşe geçen TIR'lar, Bulgaristan sınırında yoğunluğa takıldı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen sürücüler, Bulgaristan'ın Svilengrad güzergâhında kilometrelerce uzayan kuyruklarda saatler hatta günlerdir beklemek zorunda kalıyor. Avrupa ülkelerine ihraç yükü taşıyan TIR'ların dönüş yolunda yaşadığı yoğunluk, Türkiye-Bulgaristan sınırının Bulgaristan tarafında uzun kuyruklara neden oldu. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen sürücüler, Bulgaristan'ın Svilengrad yolu üzerinde yaklaşık 25 kilometrelik TIR kuyruğu oluşturdu.

Günlerdir yolda beklemek zorunda kalan sürücüler, belirsizlikten ve bilgilendirme eksikliğinden şikâyetçi. TIR sürücüsü Ahmet Yıldız, Almanya'ya yükünü teslim ettikten sonra dönüşte yoğunlukla karşılaştıklarını belirterek, "Türkiye'den Almanya'ya malzemeyi boşaltıp döndük ancak Bulgaristan tarafında ciddi bir yoğunluk var. Üç gündür sırada bekliyorum. Kimse bize net bir açıklama yapmıyor. Türk yetkililerin devreye girip bu soruna çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Edinilen bilgilere göre, kuyruğun temel nedenleri arasında Bulgaristan tarafındaki park alanlarının dolması ve yıl sonu ihracatındaki artış yer alıyor. Bu durumun, sınır geçişlerini yavaşlattığı ve yoğunluğun bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Yunanistan'da çiftçiler tarafından düzenlenen eylemler nedeniyle bazı geçiş noktalarının kapanması sonucu TIR'ların Bulgaristan güzergâhına yönlendirilmesi de kuyrukların uzamasına neden oldu. Günlerdir Bulgaristan tarafında bekleyen sürücüler, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve geçişlerin hızlandırılması için yetkililerden acil çözüm bekliyor.