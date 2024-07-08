Buluşmaya çağırıp öldürdü helallik istedi

İzmir'in Urla ilçesinde arkadaşı Cansu'nun 'beni rahatsız ediyor' dediği Cem Hortum'u cep telefonu ile arayıp buluşmaya çağıran Murat Ediz çıkan tartışmada cinayet işledi. Hortum yaşamını yitirirken, Murat Ediz 112'yi arayarak 'Tartışmada birini vurdum. Acil ambulans ve polis gelsin' diyerek cesedin başında bekledi. Daha önce de birini öldürdüğü ve hapisten çıktığı öğrenilen Murat Ediz, tutuklandı. Ediz'in cinayetin ardından bir yakınını arayıp, "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediği öğrenildi.Olay önceki gece saat 02.30 sıralarında Urla ilçesi Neyzen Tevfik Caddesi, Atatürk Mahallesi'nde sahil kenarında park halindeki karavanların yanında meydana geldi. İddiaya göre; Murat Ediz (41), arkadaşı Cansu'nun 'beni rahatsız ediyor' dediği balık çiftliğinde çalışan Cem Hortum'u (35) telefonla arayıp görüşmeye çağırdı. Hortum ile Murat Ediz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine karavandan tüfeğini alan Murat Ediz, silahı Hortum'a doğrultup, iki el ateş etti. Hortum, göğsüne ve karnına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Murat Ediz, 112'yi arayıp 'Tartışmada birini vurdum. Acil ambulans ve polis gelsin' diyerek kendini ihbar etti. Olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cem Hortum'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Polis, suç aleti tüfekle Cem Hortum'un başında beklerken buldukları Murat Ediz'i gözaltına aldı. Şüpheli Murat Ediz'in, daha önce de bir kişiyi öldürdüğü ve 16 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Görgü tanıkları Murat Ediz'in Cem Hortum'u öldürdükten sonra, bir yakınını telefonla arayıp, karşısındaki kişiye "Rahmetliyi vurdum, öldürdüm" diyerek, helallik istediğini söyledi.Öte yandan Cansu isimli kadının annesinin tanıdığı Murat Ediz'e 'Cem, Cansu'yu rahatsız ediyor. Sen bir uyarıver' dediği öğrenildi. Öldürülen Cem Hortum'un cenazesi ikindi namazı sonrası Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Murat Ediz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.