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Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:09

Bunu yapan insan olamaz: Sol gözünü kaybetti!

DHA
Bunu yapan insan olamaz: Sol gözünü kaybetti!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay gerçekleşti... Hayvanseverlerin bulup veterinere götürdüğü köpeğin vücudunda 90 saçma yarası tespit edildi, sol gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Gölköy yakınlarında, 2 gün önce Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği gönüllüleri tarafından yol kenarından av tüfeğiyle vurulmuş yaralı köpek bulundu. Gönüllüler, yaralı köpeği Torba Bakımevi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek daha sonra özel bir veteriner kliniğine sevk edildi. Vücudunda 90 saçma yarası olan köpek ameliyata alındı. Ağır yaralı olan köpek sol gözünü kaybederken, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, dernek gönüllüleri tarafından jandarmaya suç duyurusunda bulunuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Bunu yapan insan olamaz: Sol gözünü kaybetti!
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