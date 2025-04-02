Burdur Hilmi Güleşir’i, Kocaeli 15 yaşındaki Sedat’ı arıyor

Burdur'da 30 Mart akşamı kaybolan Hilmi Güleşir'in (63), polis ekipleri tarafından gölde ve ormanlık alandaki araması sürüyor. En son Burdur Gölü çevresinde görülen Güleşir'i bulmak için ekipler çalışmalarını göl kenarındaki ormanlık alana kaydırdı. Kocaeli'nde yaşayan 15 yaşındaki Sedat Elikara'dan ise 31 Mart'tan bu yana haber alınamıyor. Trenle Eskişehir'e gittiği belirlenen Sedat'ın ailesi oğullarına bir an önce kavuşmak istiyor. Oğullarının kayıp başvurusunu yapan Elikara ailesi Sedat'ı gören ya da yerini bilen vatandaşların polise bilgi vermelerini istiyor.