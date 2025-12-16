Haberler Yaşam Haberleri Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:09

Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!

Burdur'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DHA Yaşam
Burdur’da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
  • ABONE OL

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çavdır ilçesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda 'Fuhşa teşvik aracılık veya zorlama' suçunun işlendiği tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Yapılan operasyonda mağdur 4 kadının ifadesinin alınmasının ardından iş yeri sahibi V.E., mesul müdürü S.E., pansiyon çalışanları Y.Y. ve S.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz