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Giriş Tarihi: 23.10.2021 22:58 Son Güncelleme: 23.10.2021 22:58

Burdur'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Burdur’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

Bugün Burdur Karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, traktör ve otomobile çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova-Burdur Karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova'dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet Aydoğan (48) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf Akın'ın (58) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimindeki otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emre Baş (6) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram Baş (49), kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KAMYON ŞOFÖRÜ KARKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Durumu ağır olan Yağmur Baş ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bayram Baş'ın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Cenazeler ise Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Burdur'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
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