Burdur’da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emre Baş (6) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram Baş (49), kızı Yağmur Baş (7) ile traktör sürücüsü Yusuf Akın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.