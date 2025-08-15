Burdur’da korkunç kaza! 3 ölü 3 ağır yaralı

Kaza, 11.30 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Fethiye istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Şerafeddin Y. (55) idaresindeki panelvan ilerlediği esnada karşı istikametten gelen Emine Gürel idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada panelvan sürücüsü Şerafeddin Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Saddam A. (24) ile hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Armağan Gürel , Rıza Gürel ve Enes K. (6) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü 2 çocuk annesi Emine Gürel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Rıza Gürel ve Armağan Gürel ağır yaralı, Enes K, Şerafeddin Y. ve Saddam A. ise hafif yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberin ardından Gürel'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Emine Gürel'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

